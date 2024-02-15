الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مندوب ليبيا بمجلس الأمن: الشعب الليبي ينتظر إنهاء المراحل الانتقالية الهشة وإجراء الانتخابات

طاهر السّني مندوب
طاهر السّني مندوب ليبيا

قال طاهر السّني مندوب ليبيا في مجلس الأمن الدولي، إن الشعب الليبي ينتظر إنهاء المراحل الانتقالية الهشة وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات.

وأضاف السين، اليوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في ليبيا، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يجب العمل على الخروج من الأزمة الليبية وإحراز تقدم في المسار السياسي، ويجب دعم مبادرات فعالة يمكن تنفيذها للخروج من الأزمة الليبية.

وأكد مندوب ليبيا في مجلس الأمن، أنه يجب بذل أقصى جهد لإعادة بناء النسيج المجتمعي ودعم الثقة بين الليبيين.

وأشار إلى أنه يجب على مجلس الأمن مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه وقف التهديد بمجزرة جديدة في رفح الفلسطينية.
 

القاهرة الإخبارية الشعب الليبي ليبيا مجلس الأمن

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