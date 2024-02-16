باحث سياسى: عملية "كريات ملاخى" ردًا على ما يقوم به الاحتلال فى غزة

علّق راسم عبيدات الكاتب والباحث السياسي، على مقتل الإسرائيليين في موقف للحافلات شمال كريات ملاخي بعسقلان، مؤكدًا أن ما جرى في هذه العملية وغيرها من العمليات، يأتي في إطار ردود الأفعال الطبيعية على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.

نشهد كل يوم فى قطاع غزة المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين

وقال عبيدات، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، إننا نشهد كل يوم في قطاع غزة المزيد من المجازر التي ترتكب بحق المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع وتمدير المساكن والبنى التحتية، بالإضافة إلى ما يجري في المسجد الأقصى واستمرار حصاره منذ بداية 7 أكتوبر ومنع المصلين من الوصول إليه بحرية لأداء صلاتهم في مسجد الأقصى.

التصعيد يأتى فى ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلى فى عدوانه على الشعب الفلسطينى

وأوضح أن التصعيد يأتي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة وقطاع غزة، بجانب اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الشمال والجنوب والوسط من خلال قيامهم بحرق مركبات المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم والاعتداء عليهم.



