العاهل الأردنى: على المجتمع الدولى التحرك لإيقاف الحرب المدمرة فى غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لإيقاف الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وأضاف العاهل الأردني، اليوم الخميسن خلال لقائه رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أنه يجب العمل على ضمان إيصال المساعدات إلى غزة بشكل كاف واستدامتها، مشددًا على أهمية وقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وأوضح أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام بل السبيل الوحيد لذلك بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين، مؤكدًا على الدور المحوري للمملكة المتحدة في إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.