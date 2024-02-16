مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مقتل 3 إسرائيليين شمال كريات ملاخى بعسقلان

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الإسعاف الإسرائيلي أعلن رسميًا، قبل قليل، عن مقتل 3 إسرائيليين نتيجة إصابتهم بجروح خطيرة عند محطة حافلات في كريات ملاخي شرق عسقلان وجنوب فلسطين.

ترجيحات بأن هذه العملية أتت على خلفية أمنية

وأضافت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة لها، أن الأنباء الأولية بأن هناك ترجيحات بأن هذه العملية أتت على خلفية أمنية، لكن الشرطة الإسرائيلية تقول في بياناتها إنها تفحص خلفية هذه الحادثة، لكن يتم التعامل معها على أنها عملية ذات أهداف وخلفية أمنية، أي أن المنفذ لهذه العملية هو فلسطيني.

مصادر إعلام إسرائيلية: ربما يوجد مشتبه ثانٍ ساعد المشتبه الأول فى إتمام العملية

وأوضحت أن مصادر إعلام إسرائيلية تتحدث عن أنه ربما يوجد مشتبه ثانٍ ساعد المشتبه الأول في إتمام هذه العملية، وأنه تمكن من الانسحاب من المكان، لذلك فإن شرطة الاحتلال تواصل تواجدها المكثف في المنطقة وتقوم بإجراء عمليات تمشيطية للمكان للبحث عما إذا كان هناك مشتبه آخر كان قد ساعد المشتبه الأول في تنفيذ هذه العملية.

تفاصيل العملية

وعن تفاصيل هذه العملية، قالت مراسلة القناة إن مصادر إعلام إسرائيلية تقول إن شابًا كان قد قدم بالقرب من محطة حافلات هناك وفتح النار على مجموعة من المنتظرين قدوم الحافلة.

وتابعت: "الإسعاف الإسرائيلي في بداية بياناته أكد أن هنالك على الأقل 3 إصابات حرجة، ومعظم الإصابات في الرأس، وهذا يدلل على أن إطلاق النار كان من منطقة مباشرة وقريبة جدًا، وهذا لم يتح للإسعاف الإسرائيلي بأن يقوم بتقديم الإسعافات الأولية للإصابات بفعل الحالات الحرجة".