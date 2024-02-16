القاهرة الإخبارية: نتنياهو غادر اجتماع مجلس الوزراء لإجراء مكالمة مع بايدن استمرت 40 دقيقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غادر اجتماع مجلس الوزراء لإجراء محادثة هاتفية مع بايدن استمرت 40 دقيقة.

ونقلت أكسيوس عن مسؤول إسرائيل، بأن الاتصال بين بايدن ونتنياهو ركز على مفاوضات المحتجزين والعملية العسكرية المحتملة بمدينة رفح الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.