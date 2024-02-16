الجمعة 16 فبراير 2024
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عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى إطلاق نار على موقف للحافلات بعسقلان

اطلاق نار
اطلاق نار

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بمقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على موقف للحافلات شمال كريات ملاخي في عسقلان؛ وذلك نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي.

المرصد الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي يستهدف الجامعات والأعيان الثقافية

وقبل قليل، أكد المرصد الأورومتوسطي، أن استهداف الجيش الإسرائيلي المنهجي وواسع النطاق للجامعات والأعيان الثقافية يقضي على آخر مظاهر الحياة، ويشكل تكريسًا للإبادة الجماعية، بجانب أنها أدت إلى تعطيل كامل للعملية التعليمية في الجامعات والكليات الجامعية والمجتمعية.

 

“القاهرة الإخبارية مقتل 3 إسرائيليين إطلاق نار كريات ملاخي عسقلان

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