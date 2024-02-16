عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى إطلاق نار على موقف للحافلات بعسقلان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بمقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على موقف للحافلات شمال كريات ملاخي في عسقلان؛ وذلك نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي.

المرصد الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي يستهدف الجامعات والأعيان الثقافية

وقبل قليل، أكد المرصد الأورومتوسطي، أن استهداف الجيش الإسرائيلي المنهجي وواسع النطاق للجامعات والأعيان الثقافية يقضي على آخر مظاهر الحياة، ويشكل تكريسًا للإبادة الجماعية، بجانب أنها أدت إلى تعطيل كامل للعملية التعليمية في الجامعات والكليات الجامعية والمجتمعية.