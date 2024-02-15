عادل حمودة: إذا أقدمت إسرئيل على عملية عسكرية في رفح ستنفتح بوابة جحيم

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن إسرائيل إذا أقدمت على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستنفتح بوابة جحيم، مشيرًا إلى أن العالم سيكون هاوية سيقع ويتورط فيها وليس إسرائيل فقط.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال إذا أقدمت على هذه الخطوة، فإنها ستكون قد ارتكبت جريمة من جرائم الإبادة والمجازر التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين، مؤكدًا أنها أكملت اليوم 46 ألف غارة على قطاع غزة بما يعادل 4 قنابل نووية على غرار هيروشيما ونكازاجي.

وأوضح أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لن تكون سهلة على الإطلاق، وهناك اعتبارات مثيرة للقلق، مثل أن بيني جانتس وجالانت عضوي مجلس الحرب موافقان على العملية العسكرية، وبالتالي، ليس هناك فارق كبير بينهما ونتنياهو.

وأشار إلى أن هناك ضوءا أخضر أمريكي بالعملية رغم ما يبدو من خلافات بين نتنياهو وبايدن، لكنها ليست خلافات سياسية أو استراتيجية أو عسكرية، وكانها خلافات عائلية، ولكن هناك توافقا أمريكيا على هذه العملية إذا ما قررت إسرائيل القيام بها.



