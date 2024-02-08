الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: نتنياهو يتعمد افتعال أجواء تفسد صفقة التبادل

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن صحفية تدعى كارولينا لاندسمان قالت عبر مجلة هآرتس، في الخامس من فبراير الجاري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعمد افتعال أجواء تفسد صفقة التبادل والتفاهم والموقف الدولي تجاه إسرائيل، ولا يبدي أي سبب من الأسباب لذلك، كما أن لديه استراتيجية فشل أدار بها الصراع. 

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الكاتبة الصحفية قالت إن نتنياهو شخصية مريضة وإدارته للصراع مثل شخصيته، كما أنه كاذب، وجعل الإسرائيليين يطمئنون ويستثمرون في إسرائيل ويعلمون أبناءهم، وجعلهم يتناسون أنه لا يمكن القضاء على طموحات وطنية لشعب استولينا على أرضه ومازلنا كذلك.

وأكد أن تقديرا آخر لزعيمة حزب ميريتس الإسرائيلي، جاء فيه أن نتنياهو ليس أسير المجانين في حكومته، ولكن الجنون من خياراته الشخصية، أي أن المتطرفين لا يقودون نتنياهو، لكنه يتركهم لأنهم يعبرون عن اختياراته وما يريد على وجه الدقة، وقالت إنه "يجب ركلهم جميعا"، لأنهم يدافعون بقوة عن المواقف الخاطئة ما جعل إسرائيل دولة منبوذة وعقابها واجب دوليا.

عادل حمودة مجلة هآرتس نتنياهو صفقة التبادل إسرائيل القاهرة الإخبارية

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