حمودة: إسرائيل وأمريكا تعلمان أن معاهدة السلام مع مصر أساس كل المبادرات السلمية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن ثمّة تقديرات نُشرت على لسان رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مثل شاباك وكتاب إسرائيليين تؤكد أن السلام مع مصر من أهم العوامل التي تحرص عليها إسرائيل.

وأضاف حمودة، اليوم الخميس، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أحد الكتاب الإسرائيليين أكد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعرف جيدا تقدير موقف مصر، مشيرًا إلى أن إسرائيل وأمريكا تعلمان أن معاهدة السلام مع مصر أساس كل المبادرات السلمية، لأنها الأكثر استقرارا والأكثر ضمانا لأمور كثيرة بالنسبة لإسرائيل في المنطقة، أو ما هو آتٍ بعلاقتها بدول عربية كثيرة.

وأوضح أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها، نفسها، حدودها، أرضها، وسيادتها، مشددًا على أن إسرائيل العلم بأن مصر تلعب دور تهدئة، مؤكدًا أن التهدئة في صالح إسرائيل في النهاية، لأنه لا يمكن أن تستمر العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على هذا النحو، حيث يجب أن تنتهي المسألة إلى تسوية سلمية يقتنع بها الطرفان ويعملون على استمرارها.