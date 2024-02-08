القاهرة الإخبارية| 20 صاروخا يستهدف مستوطنات دوفيف وزيفون قرب الحدود اللبنانية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأنه تم إطلاق نحو 20 صاروخًا تجاه مستوطني دوفيف وزيفون في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نفذهما حزب الله اللبناني تجاه أهداف إسرائيلية عقب هجوم مدينة النبطية.

هجوم النبطية

أعلن جيش الاحتلال أن هجوم النبطية جاء ردًا على إصابة ضابط في صفوف الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة صباح اليوم في كريات شمونة.