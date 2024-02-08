الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية| 20 صاروخا يستهدف مستوطنات دوفيف وزيفون قرب الحدود اللبنانية

إطلاق نحو 20 صاروخًا
إطلاق نحو 20 صاروخًا

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأنه تم إطلاق نحو 20 صاروخًا تجاه مستوطني دوفيف وزيفون في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نفذهما حزب الله اللبناني تجاه أهداف إسرائيلية عقب هجوم مدينة النبطية.

هجوم النبطية

أعلن جيش الاحتلال أن هجوم النبطية جاء ردًا على إصابة ضابط في صفوف الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة صباح اليوم في كريات شمونة.

 

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القاهرة الإخبارية الجليل الأعلى دوفيف زيفون

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