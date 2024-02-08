الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوشامة: ما يحدث الآن من تصعيد فى لبنان والمنطقة نتيجة لما يجرى فى غزة

محمد أبوشامة
محمد أبوشامة

قال الكاتب الصحفي محمد أبوشامة، إن ما يحدث اليوم في الشمهد اللبناني هو جزء من التصعيد والتوتر الذي يشمل المنطقة بأسرها، سواء في سوريا والعراق أو حتى منطقة البحر الأحمرن مؤكدًا أن التصعيد مستمر كنتيجة لما يجري في غزة. 

وأضاف "أبوشامة"، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد اللبناني اليوم به تحول نوعي فيما يجري فيه سواء على مستوى ما جرى من حزب الله اللبناني هذا الصباح أو على مستوى العملية الإسرائيلية التي تمت قبل قليل في مدينة النبطية جنوب لبنان وراح ضحيتها مسئولون بحزب الله اللبناني.

وأوضح، أنه بما جري اليوم ربما يكون الطرفين قد أخذا خطوة للأمام نحو مزيد من التهديد أو الإيحاء برغبة في التصعيد، مشيرًا إلى أن معظمها إجراءات تكتيكة تتم في كل الجبهات وكل بؤر التوتر.

القاهرة الإخبارية لبنان غزة تصعيد التصعيد

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