القاهرة الإخبارية: الشخصان اللذان استهدفتهما المسيرة الإسرائيلية فى النبطية من حزب الله

أفاد مراسل قنالة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن المؤشرات الأولية تفيد بأن الشخصين اللذين استهدفتهما المسيرة الإسرائيلية في مدينة النبطية هما من حزب الله اللبناني.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك تحليقا مكثفا للطيران والمسيرات الإسرائيلية فوق مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ثكنة معاليه جولان بصاروخين وحققا إصابات مباشرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".