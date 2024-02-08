الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الشخصان اللذان استهدفتهما المسيرة الإسرائيلية فى النبطية من حزب الله

لبنان
لبنان

أفاد مراسل قنالة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن المؤشرات الأولية تفيد بأن الشخصين اللذين استهدفتهما المسيرة الإسرائيلية في مدينة النبطية هما من حزب الله اللبناني.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك تحليقا مكثفا للطيران والمسيرات الإسرائيلية فوق مدينة النبطية في جنوب لبنان. 

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف ثكنة معاليه جولان بصاروخين وحققا إصابات مباشرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

القاهرة الإخبارية المسيرة الإسرائيلية النبطية حزب الله

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