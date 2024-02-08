الشعب الديمقراطى: الرئيس السيسى استطاع أن يواجه الأزمة بمشرط الجراح فى الوقت المناسب

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن حزب الشعب الديمقراطي استقبل القرارات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل ارتياح وسعادة بالغة، لأنها جاءت في وقتها بشكل واضح، وفي وقت ذروة يحتاج الناس فيه إلى العون.

وأضاف فؤاد، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة DMC، أن الشعب المصري وجد يد الرئيس السيسي تمتد إليه بكل قوة وبكل دراسة، مؤكدًا أن القرارات شملت كل فئات المجتمع، وشلمت المواطنين الذين يحصلون على معاشات تكافل وكرامة وحتى المعلمين في التربية والتعليم وكذلك الأطباء، وتدبير أموال من أجل تعيين 120 ألفًا في بعض القطاعات.

وأكد أن القرارات لم تنس الأطباء الساهرين على رعاية المرضى والأطقم الطبية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يواجه الأزمة بمشرط الجراح في الوقت المناسب.