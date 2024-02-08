طارق رضوان: قرارات الحماية الاجتماعية تواكب الأحداث السياسية الدولية

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه مما لا شك فيه أن حزم المساعدات في شبكات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، أتت متواكبة مع الأحداث السياسية الدولية والإقليمية وكذلك في أعقاب جائحة كورونا التي لم تعان منها مصر فقط، بل أصابت العالم في قطاعات كبيرة.

وأضاف رضوان، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة DMC، أنه تماشيًا مع السياسات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، أتت أيضًا لإلزام الحكومة بتوفير شبكات حماية مجتمعية للقطاعات المختلفة من قطاعات الدولة وبصفة خاصة العاملين بجهات الدولة.

وأوضح أن ما حدث من قرارات أطلقها الرئيس السيسي بالأمس، أتت في أعقاب تحديات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري نظرًا لاعتماد مصر بصفة قوية على استيراد القمح، وهو عنصر هام واستراتيجي للدولة وكانت تأتي هذه الاستيرادات بأسعار مفضلة للدولة المصرية.