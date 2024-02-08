الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قرب خيام النازحين.. "القاهرة الإخبارية": رفح الفلسطينية تتعرض للمزيد من الغارات الإسرائيلية

الغارات الإسرائيلية
الغارات الإسرائيلية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن مدينة رفح الفلسطينية، تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددًا من المنازل، وأوقعت أكثر من 14 شهيدًا فلسطينيًا وعشرات الإصابات جراء الاستهداف المباشر للمنازل الفلسطينية، والتي تقع في منطقة "تل السلطان" بالمناطق الغربية من رفح.

القصف كان مجاورًا لخيام النازحين

وأضاف "جبر"، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المنطقة، قالت إسرائيل إنها منطقة آمنة، وطلبت من السكان الفلسطينيين النزوح إليها، القصف كان مجاورًا لخيام النازحين، ما أدى إلى وقوع إصابات كثيرة في صفوفهم، كما أن معظم الشهداء الذين سقطوا في استهداف بعض المنازل من النازحين الذين نزحوا من مناطق وسط غزة باتجاه رفح.

القذائف الإسرائيلية تتساقط بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمحافظتي رفح وخان يونس

وأوضح، أن القذائف الإسرائيلية تتساقط بشكل عشوائي باتجاه المناطق الشرقية لمحافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، والتي تشهد الأخيرة توغلًا كبيرًا بها، وما زالت الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق قذائفها بشكل عشوائي باتجاه كل ما يتحرك في هذه المنطقة.

وتابع: "الليلة الماضية كانت ليلة عنيفة على خان يونس، حيث لم تتوقف الطائرات الحربية الإسرائيلية عن شن الأحزمة النارية باتجاه عدد من الأحياء، ولا سيما الغربية منها، وتحديدًا حيي الأمل والمنارة، وهي على مقربة من مستشفى مجمع ناصر الطبي، وما زال حصار هذا المستشفى مستمرًا، وكذلك مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر".

القاهرة الإخبارية الغارات الإسرائيلية رفح خان يونس قطاع غزة

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