القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقصف شارع السكة شرق مخيم جباليا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف شارع السكة الواقع شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

وقبل قليل، أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن ارتفاع حصلية الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت هيئة شئون الأسرى والمحررين أن حصيلة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وصل إلى 6920 معتقلًا فلسطينيًا عقب اعتقال 20 فلسطينيًا اليوم.