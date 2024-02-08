الصليب الأحمر: المساعدات التى تدخل غزة عبر الجانب المصرى ضرورية للغاية

أكدت كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري ضرورية للغاية.

وأضافت فوربس، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جمعية الهلال الأحمر المصري تقوم بدور بارز في إدخال المساعدات إلى غزة، مشيرةً إلى "إننا نحتاج إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأوضحت: إنه ليست لدينا إمكانية الوصول إلى كل المناطق في قطاع غزة، مؤكدةً: إننا نواجه مشكلة في إدخال المساعدات إلى غزة بشكل آمن دون تعريض المدنيين لأي خطر.