بلينكن: سنعمل مع كل الأطراف لمنع التصعيد وإطلاق سراح المحتجزين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إننا سنعمل مع الأطراف كافة لمنع التصعيد في قطاع غزة، ومن أجل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد على أهمية حماية المدنيين ومضاعفة دخول المساعدات إلى غزة.

وأوضح، أن العمل الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة ضروري ومهم للغاية، مؤكدًا أنه لا بد من الحفاظ على عمل الأونروا والمهام التي تقدمها.