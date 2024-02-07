القاهرة الإخبارية: صناعة الرقائق الإلكترونية تتجه لتسجيل مبيعات قياسية خلال العام الجارى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها، حمل عنوان "صناعة الرقائق الإلكترونية تتجه لتسجيل مبيعات قياسية خلال 2024".

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انتعاشة كبيرة تنتظرها صناعة أشباه الموصلات العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات الرقائق الإلكترونية العالمية خلال العام الجاري إلى ما يقرب من 600 مليار دولار.

وأوضح، أن هذا التفاؤل يأتي لارتفاع مبيعات الرقائق خلال عام 2024 في ظل استمرار التطور التكنولوجي، حيث يتطلع العالم إلى تطبيقات جديدة ومبتكرة في مجالات السيارات ذاتية القيادة والتطبيقات الطبية الذكية والأجهزة المحمولة والعديد من الصناعات الأخرى.

وتابع: "رابطة صناعة أشباه الموصلات SIA كانت قد أعلنت عن تراجع المبيعات العالمية لصناعة الرقائق الإلكترونية خلال العام الماضي بنسبة تبلغ نحو 8% بما يعادل نحو 527 مليار دولار باستثناء أوروبا المنطقة الوحيدة التي سجلت نموًا بلغ 0.4%".