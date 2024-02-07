الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أزمات متلاحقة وراء دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي.. محمد باغة يوضح

الدكتور محمد باغة
الدكتور محمد باغة

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ إدارة الأزمات، أن عدد من الأزمات المتلاحقة هي السبب وراء ظهور دعوات داخل ألمانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الأزمات الاقتصادية وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف باغة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ألمانيا تأثرت بنقص الامدادات الروسية المتعلقة بالغاز والمتعلقة بالنفط، والمساهمات العكسرية والاقتصادية الكبيرة التي تتحملها دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا، مشيرًا إلى أنها تعد قائد القطار الأوروبي في هذا الاتحاد.

وأوضح، أنت هذا الأمر وضع ألمانيا في في مأزق حرج وأزمات اقتصادية وطاقة طاحنة، أتت معها الدعوات المختلفة من قطاعات خاصة بالخدمات والنقل للمطالبة بحل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالنسبة للاقتصاد الألماني جراء تحمله فواتير باهظة الثمن إثر تشابك ألمانيا مع سياسيات الاتحاد الأوروبي.

القاهرة الإخبارية المانيا الاتحاد الأوروبي الإمدادات الروسية الأوضاع الإقتصادية

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