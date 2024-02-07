أزمات متلاحقة وراء دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي.. محمد باغة يوضح

أكد الدكتور محمد باغة، أستاذ إدارة الأزمات، أن عدد من الأزمات المتلاحقة هي السبب وراء ظهور دعوات داخل ألمانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الأزمات الاقتصادية وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف باغة، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ألمانيا تأثرت بنقص الامدادات الروسية المتعلقة بالغاز والمتعلقة بالنفط، والمساهمات العكسرية والاقتصادية الكبيرة التي تتحملها دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا، مشيرًا إلى أنها تعد قائد القطار الأوروبي في هذا الاتحاد.

وأوضح، أنت هذا الأمر وضع ألمانيا في في مأزق حرج وأزمات اقتصادية وطاقة طاحنة، أتت معها الدعوات المختلفة من قطاعات خاصة بالخدمات والنقل للمطالبة بحل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة بالنسبة للاقتصاد الألماني جراء تحمله فواتير باهظة الثمن إثر تشابك ألمانيا مع سياسيات الاتحاد الأوروبي.