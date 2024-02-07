الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير فى الشئون الإسرائيلية: نتنياهو أسير للقوى اليمينية فى إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

أكد أحمد محاميد، الخبير في الشئون الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الحالي أسير للقوى اليمينية في إسرائيل المتمثلة في كل من وزير المالية الإسرائيلية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلية، ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف محاميد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو اليوم هو أسير لحكومة ائتلافية ضيقة تؤثر عليها بشكل كبير قائمة سموتريش وإيتمار بن جفير، وبالرغم من وجود قائمة بيني جانتس، وهي قائمة المعسكر العام التي دخلت في أعقاب الحرب في حكومة الطوارئ هذه.

وأوضح أن نتنياهو يعلم اليوم أنه للخروج من هذه الحرب عليه تحرير المخطوفين، هذه هي صورة النصر الوحيدة، وحتى يتم تحريرهم عليه أن يدفع ثمنًا باهظًا، وهذه النقطة الأساسية.

وأشار، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعي أن شرط تحرير المحتجزين الإسرائيليين هي أن تدفع إسرائيل ثمنًا باهظًا للغاية، هذا الثمن الباهظ لن يقبله بن جفير وسموتريش، وبالتالي يعلم نتنياهو أنه في هذه الحالة، سيزعزع هذا الأمر حكومته، وسيخرجان من الحكومة لكسب اليمنيين لصالحهما.

وأكد، أن حضور مصر وقطر والولايات المتحدة في قمة باريس جاء لبناء مخطط وإطار عام لإنهاء هذا الصراع على المدى القريب، وحل الأزمة والحرب والأسرى من الجهتين، بجانب الأفق السياسي المتضمن من سيحكم غزة ومصيرها من حيث الإعمار.


 

القاهرة الإخبارية اسير حكومة الطوارئ إسرائيل المحتجزين قمة باريس

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