القاهرة الإخبارية: حريق محكمة "أولد بيلى" قد يكون سببه ماسًا كهربائيًا

قال أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن، إنه عند العاشرة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي، تلقى جهاز الإطفاء بالعاصمة البريطانية لندن اتصالًا يشير إلى وقوع انفجار وحريق في مبنى محكمة "أولد بيلي"، حيث توجهت 4 عربات إطفاء تصحبها عربات من الشرطة والإسعاف إلى المكان، ليكتشفوا عن أن الانفجار والحريق كان في المبنى الملاصق لمبنى المحكمة.

وأضاف بشير، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن شهود العيان أكدوا أن انفجارًا جاء بعد وميض الأنوار والإضاءة داخل المبنى، وهو ما يعزز فرضية الماس الكهربائي، وتم إخلاء مبنى المحكمة وإحاطة المكان بالأشرطة اللاصقة لإغلاقه لحين استكمال التحقيقات لتتأكد تمامًا أن العملية لا شبهة جنائية بها.

وأوضح، أن التحقيقات ما زالت مستمرة، والعمل توقف في المحكمة، وإخلاء القضاة والمحامين، حتى المتهمون تم نقلهم إلى عربة سجن في المكان، ولم تسجل أي إصابات حتى هذه اللحظة.

وأشار، إلى أن المحكمة تختص بالقضايا الجنائية التي تصلها من داخل لندن، والتي يحول إليها من مدن العاصمة، وهي من المحاكم العريقة في بريطانيا لكن المشهد يقترب أكثر من أن يكون سببه ماسًا كهربائيًا أكثر منه شيئًا آخر.

