الناتو: موافقة الكونجرس الأمريكى على الدعم المستمر لأوكرانيا أمر "مهم"

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، أنه من المهم أن يوافق الكونجرس الأمريكي على الدعم المستمر لأوكرانيا في المستقبل القريب؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

استخدام أوكرانيا للشد والجذب

في سياق آخر، أكد الدكتور آصف ملحم مدير مركز "جي سي إم" للدراسات، أن كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يستخدمان الورقة الأوكرانية للشذ والجذب فيما بينهما، وأحيانًا للمناكفة بينهما.

وأضاف ملحم، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تحاول أن تقول إن روسيا تقصف باتجاه أوكرانيا صواريخ كورية الصنع بعيدة المدى، حيث تحاول أن تجمع الذرائع الكافية لتقدم لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى.