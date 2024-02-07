باحث لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا وروسيا يستخدمان أوكرانيا للشد والجذب

أكد الدكتور آصف ملحم مدير مركز "جي سي إم" للدراسات، أن كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يستخدمان الورقة الأوكرانية للشذ والجذب فيما بينهما، وأحيانًا للمناكفة بينهما.

وأضاف ملحم، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تحاول أن تقول إن روسيا تقصف باتجاه أوكرانيا صواريخ كورية الصنع بعيدة المدى، حيث تحاول أن تجمع الذرائع الكافية لتقدم لأوكرانيا صواريخ بعيدة المدى.

وأوضح، أنه في المقابل، تقوم روسيا بالفعل ذاته، والحرب دائرة بين الطرفين، والمشكلة تكمن في صواريخ باترويت لأن أوكرانيا لا تجيد استخدام هذه المنظومة بشكل جيد، لذلك، فإنها تسقط على المدن الأوكرانية نفسها في بعض الأحيان.

وأكد، أن فإن روسيا تريد إرسال رسالة للعالم بأن من يزيد الوضع تأزما في أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية وليس أوكرانيا.