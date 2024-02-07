الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: شولتس يحذر من دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبى (فيديو)

شولتس
شولتس

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا لها، كشفت من خلاله عن دعوات حزب البديل من أجل ألمانيا، التي حذّر منها المستشار الألماني، أولاف شولتس، التي تدعو إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف تقرير "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل نحو 4 سنوات من الآن، كانت بريطانيا تعلن عن انفصالها رسميًا عن الاتحاد الأوروبي فيما عُرف وقتها بالبريكزت، الأمر الذي كان من شأنه إحداث تغييرات كبيرة وعميقة في سياسات الاتحاد الأوروبي وأوضاعه الاقتصادية، فضلًا عن تأثيرات انعكست بطبيعة الحال على بريطانيا.

وأوضح، أنه بينما نحن في عام 2024 تفكر ألمانيا في القرار نفسه، حيث إن حزب البديل من أجل ألمانيا كان صاحب الدعوة بخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي الدعوة التي لاقت أصداءً واسعة في الداخل، في ظل تصاعد الاحتجاجات من جانب المزارعين والسائقين اعتراضًا على القوانين الأخيرة، الأمر الذي بات يهدد أكبر اقتصاد أوروبي وثالث قوة اقتصادية في العالم.

وأكد أن المستشار الألماني أولاف شولتس حذر من أن هذه الدعوات قد تؤدي إلى ما وصفه بتدمير الثروة في ألمانيا، فضلًا عن تأثر عدة دول بالسلب حال تطبيق الخروج، أبرزها إسبانيا وإيطاليا. 

 

القاهرة الإخبارية حزب البديل المانيا الاتحاد الأوروبي

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