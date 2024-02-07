اقتحامات وانتهاكات.. ولاء السلامين ترصد الأجواء فى الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات خاصة اقتحمت اليوم مخيم "نور شمس" من محاورها، وبعد ذلك وصلت التعزيزات الكبيرة لمدينة جنين ومخيم "نور شمس"، وما زالت العملية العسكرية مستمرة داخل المخيم.

وأضافت "السلامين"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هناك اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين، ومحاصرة لمنزل وإطلاق كثيف لقوات الاحتلال النيران باتجاه هذا المنزل المحاصر، والذي تعالى الدخان منه.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، حيث كشف الهلال الأحمر الفلسطيني عن أن هناك 3 سيدات أُصبن بشظايا الرصاص الحي، وأصيب شاب عشريني العمر بالرصاص الحي في قدمه.

ولفتت إلى أنه جرى اقتحام مخيم "الفارعة"، ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في هذا المخيم، كما كانت هناك وقفة في مدينة رام الله والبيرة ضد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمقاطعة عند مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشة بعض الأمور السياسية، وتأمين المساعدات الإنسانية وفتح ممر آمن للفلسطينيين.