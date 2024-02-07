الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقتل قائد كتائب "حزب الله" العراقى فى هجوم بغداد

انفجارات بالعراق
انفجارات بالعراق

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بمقتل قائد كتائب حزب الله العراقي في الهجوم الذي وقع شرق العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك نقلًا عن مصادر أمنية عراقية لوكالة رويترز.

وقبل قليل، أعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن هناك أنباء عن وقوع انفجار ثان في منطقة حي أور بالعاصمة العراقية.

انفجارات بالعراق 

وكانت قد أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن طائرة مسيرة دمرت سيارة مدنية تقل أشخاصًا في العاصمة العراقية بغداد، وتم غلق جميع الطرق المؤدية لموقع الانفجار في بغداد، وأنباء عن مقتل 3 أشخاص.

 

القاهرة الإخبارية كتائب حزب الله بغداد

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: تسريبات تشير إلى وجود رفض إسرائيلى على الهدنة الإنسانية

القاهرة الإخبارية: طائرة مُسيرة تدمر سيارة مدنية تقل أشخاصًا فى العاصمة العراقية

أسامة حمدان: الوضع الإنسانى فى غزة متأزم بسبب العدوان

القاهرة الإخبارية: صناعة الرقائق الإلكترونية تتجه لتسجيل مبيعات قياسية خلال العام الجارى

اقتحامات وانتهاكات.. ولاء السلامين ترصد الأجواء فى الضفة الغربية

أزمات متلاحقة وراء دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي.. محمد باغة يوضح

القاهرة الإخبارية: شولتس يحذر من دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبى (فيديو)

الناتو: موافقة الكونجرس الأمريكى على الدعم المستمر لأوكرانيا أمر "مهم"

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. "المالية" تكشف تفاصيل زيادة المرتبات والتعيينات الجديدة للأطباء والتمريض والمعلمين

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"