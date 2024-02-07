مقتل قائد كتائب "حزب الله" العراقى فى هجوم بغداد

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بمقتل قائد كتائب حزب الله العراقي في الهجوم الذي وقع شرق العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك نقلًا عن مصادر أمنية عراقية لوكالة رويترز.

وقبل قليل، أعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أن هناك أنباء عن وقوع انفجار ثان في منطقة حي أور بالعاصمة العراقية.

انفجارات بالعراق

وكانت قد أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، بأن طائرة مسيرة دمرت سيارة مدنية تقل أشخاصًا في العاصمة العراقية بغداد، وتم غلق جميع الطرق المؤدية لموقع الانفجار في بغداد، وأنباء عن مقتل 3 أشخاص.