القاهرة الإخبارية: تسريبات تشير إلى وجود رفض إسرائيلى على الهدنة الإنسانية

أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، أن هناك تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى وجود رفض إسرائيلي على الهدنة الإنسانية.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القناة الثانية عشرة العبرية نقلت عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى قوله بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن معه قبل قليل بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل إتمام القضاء على حركة حماس واستمرار العمليات العسكرية هناك.

وأوضح، أن مصدرًا إسرائيليًا رفيع المستوى أشار إلى أنه سيكون هناك طلب إسرائيلي من الوساطات المصرية والقطرية أو جميع الدول المتداخلة في إطلاق المبادرة، سيطلب منها إعادة النظر في هذه البنود التي قدمتها حركة حماس، وأن تقدم مقترحًا جديدًا لهذه الهدنة.

وأشارت، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أعرب عن قلقه وقلق واشنطن، ونقل هذا إلى نتنياهو خاصة فيما يتعلق بالتحرك الإسرائيلي والآليات العسكرية في منطقة رفح، كون هناك ما يزيد عن مليون نازح فلسطيني من شمال ووسط القطاع كانوا قد وصلوا إلى رفح، والجيش الإسرائيلي لربما مصمم من خلال العديد من التصريحات لساسته الأمنيين والسياسيين والعسكريين بأنه سيكون هناك انتقال للمرحلة المقبلة.

