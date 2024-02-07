باحث سياسى: ما تم استهدافه فى العراق سيارة تابعة للفصائل المسلحة

أكد باسل الكاظمي الباحث السياسي، أنه نظرًا للعملية وطريقتها فإن ما تم استهدافه في العاصمة العراقية بغداد، تلك السيارة تابعة للفصائل المسلحة.

وأضاف الكاظمي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هنالك عدة معطيات ومؤشرات هي التي تشير بأن الذي تم استهدافه هي سيارة تابعة للفصائل المسلحة وأن هذا القصف لا يقوم به إلا الجانب الأمريكي، مشيرًا إلى أن المكان الذي تم فيه استهداف السيارة تعتبر من المناطق التي يتمركز فيا الكثير من الفصائل المسلحة.

وأوضح أن المعلومات تشير بأن هناك ثلاثة انفجارات هزت العاصمة بغداد، لكن لا يوجد أي إعلان عن أن هذه الانفحارات لمن تابعة ومن هو المستهدف، مشيرًا إلى أننا سنتوقع خلال الساعات القادمة لاعلان عن صاحب هذه الانفجارات، لكن كل المعطيات تشير بأن الجانب الأمريكي بدأ بقصف الكثير من المواقع التابعة للفصائل الملسحة.