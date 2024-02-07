باحثة: سيكون هناك موقف رسمى من العراق حال إثبات تورط أمريكا فى التفجير الأخير

أكدت الدكتورة سهاد الشمري، الباحثة في الشأن السياسي، أنه حال إثبات تورط الولايات المتحدة الأمريكية في عملية تفجير السيارة في العاصمة العراقية بغداد، سيكون هناك تصعيد كبير من الحكومة العراقية.

وأضافت الشمري، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطائرة المُسيرة التي استهدفت السيارة هي أمريكية والمستهدفين هم أفراد في الحشد الشعبي، مشيرةً إلى أنه إذا صح هذا الخبر فسيكون هناك تصعيد كبير في الساحة العراقية، وسيكون هناك موقف رسمي من قِبل الحكومة العراقية أيضًا.

وأوضحت، أن السيارة استهدفت في حي مدني بامتياز، حيث كان التصويب نحو السيارة بصورة مباشرة، مؤكدةً أننا في انتظار الساعات القادمة لبيان هذا الموضوع كله وسيكون هناك حديث آخر حول تحليلات هذا الوضع الراهن في العراق الآن.