بلينكن: حل الدولتين مهم لإقرار الأمن والهدوء بالشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن حل الدولتين مهم لإقرار الأمن والهدوء في الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل جهودها الدبلوماسية لوقف التصعيد في المنطقة، ونجري عملية تقييم في شمالي غزة بهدف إدخال مزيد من المساعدات.

وأوضح، أن فريقًا من الأمم المتحدة بدأ مهمة لتقييم الأوضاع في شمال غزة، مشيرًا إلى أنه أكد أكثر من مرة على ضرورة حماية المدنيين خلال المعارك في غزة والدفع بمزيد من المساعدات.