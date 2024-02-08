خبير استراتيجى: الضربة الأمريكية فى بغداد تُنذر بتداعيات خطيرة بالمنطقة

كشف الدكتور علاء النشوع، الخبير العسكري والاستراتيجي، عن تفاصيل الهجوم الأمريكي واستهدافه سيارة مدنية في بغداد، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد قد يجرف العراق إلى ما لا يُحمد عقباه، خاصة بعد استهداف قواعدها في العراق، فإن الضربة الأمريكية في بغداد تُنذر بتداعيات خطيرة بالمنطقة.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة

الـقاهرة الإخبارية”، أن هناك تطورًا خطيرًا في العمليات بالنسبة للقوات الأمريكية بتصفية كل قادة الفصائل والميليشيات التي كانت سببًا أساسيًا ورئيسيًا في مقتل 3 جنود وإصابة أكثر من 30 جنديًا أمريكيًا، الأمر الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ قرار بضرب كل الأحزاب والميليشيات التي تهدد المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط عمومًا وفي العراق خصوصًا.

وأوضح، أنه يجب أن نفرق بين التحالف الدولي والقوات الأمريكية، فالتحالف الدولي لم يقم بضرب الفصائل، فهناك خلط بالأوراق ما بين التحالف الدولي والقوات الأمريكية، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية عندما اتخذت قرار الضرب اتخذته بسبب وجود متغيرات وحقائق على الأرض تستطيع من خلالها الولايات المتحدة أن تُقدِّر الموقف على ضوء ما اتخذ من قرارات ضد مصالحها وقطاعاتها في الشرق الأوسط.