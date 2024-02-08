"الصحة الفلسطينية" تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ27840 شهيدًا و67317 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أنه منذ السابع من أكتوبر ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 27840 شهيدًا و67317 مصابًا فلسطينيًا.

قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة أمس

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شهيدًا و169 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27708 شهداء و67147 مصابًا منذ 7 أكتوبر.