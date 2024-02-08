"الصحة الفلسطينية": مجمع ناصر يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلى

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض لكارثتين صحية وإنسانية نتيجة الحصار الإسرائيلي؛ وذك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

300 كادر طبي و450 جريحًا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن 300 كادر طبي و450 جريحا و10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع، مشيرةً إلى أنها تواجه نقصًا حادًا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية وتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود.

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن فصل الكهرباء عن أجزاء من مستشفى ناصر لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود والاحـتـلال يمنع حركة سيارات الإسعاف ويعوق وصول الجرحى والمرضى إلى المجمع.