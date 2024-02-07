الرئيس السيسى يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية تنفذ الشهر المقبل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القرارات الهامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى.

ووجه الرئيس السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقال المتحدث الرسمى إن الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.