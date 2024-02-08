"القاهرة الإخبارية": غارات مستمرة منذ الليل خلفت شهداء وجرحى برفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، إن مسلسل المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لم يتوقف، والاحتلال وطائراته الحربية ما زالت تحلق بكثافة في أجواء قطاع غزة وتشن غاراتها باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم، وهذه المجازر خلفت عددًا من الشهداء والجرحى الذين نقلوا مشافى جنوب قطاع غزة جراء هذه الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وأضاف جبر، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة رفح شهدت منذ ساعات الليل حتى هذه اللحظة عددًا من الغارات التي استهدفت منازل المواطنين الفلسطينيين، مما أدى إلى ارتقاء 14 شهيدًا معظمهم من النازحين الذين نزحوا من المناطق الوسطى إلى رفح كونها منطقة آمنة، كما يقول الاحتلال، إلا أنهم تعرضوا لهذه الغارات الإسرائيلية وارتقوا خلالها شهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين بهذه الغارات.

وأوضح أن منطقة دير البلح، التي تقع في المحافظة الوسطى تعرضت لغارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية وأودت بحياة 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر من المواطنين، الذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بهذه البلدة.

ولفت إلى أن مدينة خان يونس، التي تقع في جنوب القطاع، لها خصوصية، إذ إن العمليات العسكرية والتوغل البري ما زال مستمرًا، من المنطقة الشرقية حتى غرب المدينة، وتطلق القذائف والرصاص تجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.