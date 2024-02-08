الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: إلغاء نحو 90% من رحلات طيران “لوفتهانزا” الألمانية بسبب إضراب الموظفين

رحلات طيران لوفتهانزا
رحلات طيران لوفتهانزا

كشف عربي مرزوق، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من برلين، تفاصيل إلغاء نحو 90% من رحلات طيران “لوفتهانزا” الألمانية بسبب إضراب الموظفين.

وأضاف مرزوق، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ارتفاع الأسعار والتضخم في ألمانيا يرجع إلى موجة الإضرابات في ألمانيا في كل القطاعات العمالية منذ عدة أسابيع، وأيضا الإضرابات في مطار ميونيخ الدولي وهامبورج ودوسيلدورف، إذ دخلوا في إضراب لمدة 27 ساعة منذ أمس، وانتهى في الساعة السابعة من صباح اليوم.

وأوضح أن طلبات الموظفين تتمثل في أن تزيد مرتبات موظفي شركات لوفتهانزا في هذه المطارات، بنسبة 12.5%، بحد أدنى 500 يورو شهريا زائدة عن المرتب، وأن يكون هناك لمرة واحدة 3000 يورو بدل تضخم لهؤلاء الموظفين، قائلًا: “نحن نتحدث تقريبا عن 7000 موظف في هذه الشركات، ونتيجة هذه الإضرابات جرى إلغاء منذ أمس وحتى السابعة من صباح اليوم، أكثر من 1000 رحلة، والتي تمثل نحو 90% من رحلات طيران لوفتهانزا الألمانية”.

وأشار إلى أن لوفتهانزا أعلنت صباح اليوم، وأخبرت اتحادات نقابات العمال، بأنها توافق أن تزيد المرتب بنسبة 13% وأن تعطي 3000 يورو لكل موظف، ولكن لمدة ثلاث سنوات فقط، مشيرًا إلى أن نقابة العمال رفضت هذا القرار، مضيفًا أنه سيكون هناك جولة أخرى من المفاوضات بين لوفتهانزا يوم الإثنين المقبل، لإيجاد حل.

القاهرة الإخبارية رحلات طيران لوفتهانزا المانيا ارتفاع الأسعار التضخم الاضرابات القطاعات العمالية مطار ميونيخ

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