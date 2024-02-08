القاهرة الإخبارية: رئيس وزراء اليونان يدعو المزارعين للتفاوض

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أثينا، إن الحكومة اليونانية تدرس طلبات المزارعين التي قدموها لهم، والتي تتضمن 9 مطالب رئيسية لفض هذا الاحتجاج المستمر منذ نحو أسبوعين.

وأضاف "بركات"، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس وزراء اليونان قال إن الحكومة منفتحة للحوار مع المزارعين وسترى مطالبهم، لكن لا بد أن تكون الطرق مفتوحة، ولا يجرى إغلاقها بهذا الاحتجاج، لأن هذا سيؤثر على الاقتصاد اليوناني والشعب بأكمله.

وأوضح أن هناك اجتماعًا للكتل الزراعية من معظم الأقاليم والبلدان المختلفة، وجرى تحديد المطالب، والتي تتضمن تخفيض تكلفة الإنتاج من خلال تدابير وإجراءات مختلفة كالإعفاءات الضريبة وخفض أسعار البترول والكهرباء، ودعم الوسائل والمستلزمات المختلفة من الزراعة وعلف الحيوانات.

وأشار إلى أنهم طالبوا بمشاريع بنية تحتية تحافظ على الأراضي الزراعية من الفيضانات، وإعطاء تعويضات للمزارعين الذين خسروا في إعصار دانيل قبل نحو 6 أشهر.