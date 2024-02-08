القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة تزعزع الأمن بالعراق بغاراتها الجوية

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تبالي بكل التصريحات أو البيانات الحكومية الصادرة من العراق، أو حتى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرةً إلى أن المباحثات بين الولايات المتحدة والعراق جرت منذ أكثر من أسبوعين، وبالتالي أمريكا تقوض تلك المباحثات بضرباتها على بغداد.

وأضافت التميمي، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة تجر العراق إلى دائرة الصراع، وتزعزع الأمن والاستقرار بقتل فصائل عراقية وقياديين بارزيين، مثل أبوباقر الساعدي وأركان العلياوي، مشيرة إلى أن القياديين لهما تأثير كبير للغاية بالنسبة لكتائب حزب الله، ولذلك كان هناك غضب شعبي في منطقة المشتل اليوم.

وتابعت أن القوات الأمريكية تزعزع الأمن والاستقرار في العراق بغاراتها الجوية وسط أحياء سكنية تضم مدنيين كثيرين، مشيرة إلى أنه كانت هناك مسيرات تجوب العاصمة بغداد حتى بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثالثة.