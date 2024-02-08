الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتغلق حاجز "دير شرف" بالضفة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، عن تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، وإغلاق حاجز دير شرف بالضفة الغربية.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الضفة الغربية لا تشهد هدوءا نسبيا كما يعتبرها بعض الخبراء والمحللين الذين خارج فلسطين، فالمنطقة هذه تعد منطقة غليان منذ 7 أكتوبر حتى الآن، إذ إن هناك اقتحامات متتالية واغتيالا لبعض المقاومين في الضفة واستهداف الفلسطينيين على الحواجز المختلفة، ولا سيما حاجز دير شرف.

وأوضحت أن حاجز دير شرف شهد حادث إطلاق نار على شاب فلسطيني وإصابة آخرين، وإمطار كل المركبات التي كانت متجهة أو تقف على هذا الحاجز بوابل من الرصاص الحي عليها.

وأشارت إلى أن هذه الاستهدافات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أدت لاستشهاد شاب، وبعد ذلك احتجاز جثمانه، وأصيب آخران، وتم نقلهما لمستشفيات قضاء نابلس.

ونوهت إلى أن المستعمرين والمستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين في قضاء نابلس، وشهد اليوم تشييعا لجثمان شهيدين ارتقيا أمس، عندما حصرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم "نور شمس"، أطلقت قذيفتين تجاه هذا المنزل.
 

 

القاهرة الإخبارية الاحتلال نابلس الضفة الغربية فلسطين حاجز دير شرف

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