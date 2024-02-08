هل أمريكا غير قادرة على حماية السفن فى البحر الأحمر؟.. خبير عسكرى يُجيب

كشف عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، عن تفاصيل تصريح مدير شركة الشحن البحري "ميرسك" بأن البحرية الأمريكية غير قادرة على ضمان سلامة كل السفن في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف من هذا التصريح عسكرة البحر الأحمر وزيادة أعداد القوات به.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التصريح هو بمثابة تعقيد للأمور وعسكرة البحر الأحمر، خاصة أن هذه الشركة من أكبر الشركات التي تنقل الحاويات على مستوى العالم وهذا سيؤدي إلى الضغط على اليمن.

وأوضح أن القوات المسلحة اليمنية منذ البداية، قالت إنها تستهدف السفن المتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وهذا بالتأكيد عدد بسيط من السفن مقارنة بالسفن التي تعبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت قرارًا بالدفاع عن أمن الكيان الإسرائيلي، لأنه حتى اللحظة لم يتم استهداف أي سفينة لها علاقة بالموانئ الإسرائيلية، لافتًا إلى أن سياسة الولايات هي المراوغة، حيث تقول شيئًا دبلوماسيًا وتنفذ شيئًا آخر عسكريًا.

وتابع: "ما يرجع الأمور إلى طبيعتها في المنطقة مرة أخرى، هو وقف العدوان على قطاع غزة، لأن هناك ترابطًا بين ما يحدث بالبحر الأحمر وما يحدث في العراق وسوريا ولبنان، لافتًا إلى أن الولايات ليست حريصة على أمن أي بلد في المنطقة سوى إسرائيل، وأمريكا قادرة على إنهاء الحرب في أي لحظة لكنها لا ترغب بذلك بسبب مصالحها التي ترتبط بالاحتلال".