الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما الرسائل التي تريد إرسالها إسرائيل لحزب الله بعد اغتيال مسئول عسكرى؟

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

كشف الدكتور مكرم رباح الأكاديمي والبحث السياسي عن الرسائل التي تريد أن ترسلها إسرائيل إلى حزب الله اللبناني عقب اغتيال مسؤول عسكري في الحزب.

وأضاف رباح، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه لا شك أن هذه الرسالة أولها عسكري وآخرها سياسي، فالرسالة العسكرية هو بأن إسرائيل قادرة على أن تقتل أيا من الأهداف العسكرية بدون تعرض المدنيين ولو بشكل نظري لأي أضرار، مشيرًا إلى أننا نرى أن هذه الأهداف أو الضربات الجراحية أدت لمقتل المسؤولين بشكل مباشر بدون ضرب الأهداف المدنية في العمق اللبناني.

وأوضح أن الرسالة السياسية بأن هذا الاغتيال قد حدث في ميدنة النبطية الغير محاذية ولا تدخل ضمن الحدث حول ضرورة انسحاب قوات حزب الله خارج منطقة 1701، مما يعني أن إسرائيل لا تكترث لأي من هذه الاتفاقيات السياسية الذي يحاول المبعوث الأمريكي أن يفرضها على الطرف اللبناني والإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذه رسالة إلى الشعب اللبناني بأنهم لن يستطيعوا الهروب من الحرب القامة في حال استمر حزب الله التمترس وراء لبنان والشعب اللبناني.

القاهرة الإخبارية إسرائيل حزب الله النبطية الحرب

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