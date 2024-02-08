جويل روبن لـ"القاهرة الإخبارية": ما يحدث بين حزب الله وإسرائيل أمر مخيف للغاية

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن الهجمات اليومية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل والتي حدثت اليوم، واحدة من أخطر الهجمات بين الطرفين المستمرة منذ فترة.

وأضاف روبن، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن والناس هنا مهتمون للغاية حول إمكانية تصعيد هذه النزاع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، لأننا نعلم أن هذا أمر هام ويوجد احتمال أكبر في تصعيده، مؤكدًا أن ما يحدث بين الطرفين أمر مخيف للغاية، ولهذا وجدنا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحاول أن ينخرط في محادثات عدة من أجل إيجاد بعض الترتيبات في الجنوب اللبناني كي نستطيع تجنب الانفجار القادم.

وأوضح، أننا لا نعلم من الذي استهدف إسرائيل ربما يكون قادة من حزب الله، ولكننا قريبون من معرفة ذلك، وقريبين أيضًا من الانفجار القادم بين حزب الله وإسرائيل.

وأكد أن وزير الخارجية الأمريكي قام بجولة في الشرق الأوسط وزار عدة دول عربية منها مصر والسعودية من أجل أن نجد حلا لأزمة غزة.