جمال عنايت: مصر تواصل جهودها المكثفة للتهدئة في قطاع غزة

قال الإعلامي جمال عنايت، إن تطورات سريعة متلاحقة يلهث العالم كله وراءها، وكالعادة، تواصل مصر جهودها المكثفة للوصول إلى تهدئة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين في ظل أوضاع إنسانية بالغة السوء.

وأضاف "عنايت"، اليوم الخميس، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن آخر هذه الجهود المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكية بلينكن للحديث عن الهدنة المحتملة في قطاع غزة، وموقف مصر في هذه المسألة معلن وواضح، ومطلوب تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة.

وتابع: "المطلوب أيضا، وجود خطوات جادة لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية حتى نتحرك للأمام، ونتذكر جميعا، أن مصر نظمت مؤتمرا في بداية الأزمة لمناقشة ما بعد حرب غزة".

وأكد أن الجهود المصرية أسهمت بشكل كبير في أن يدرك العالم عمق الأزمة الفلسطينية، وهو ما يمكن ملاحظته في التطور الملحوظ في الموقف الأمريكي والموقف البريطاني ومواقف دول غربية كثيرة وتصريحات وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون الذي أكد أن بلاده مستعدة لتقديم اللحظة التي تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية، كما تحدثت أمريكا والولايات المتحدة وفرنسا عن الدولة الفلسطينية أيضا.

