ملك الأردن: حل الدولتين هو الضمان الوحيد للسلام فى المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد للسلام في المنطقة، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب في غزة سيفاقم التصعيد في المنطقة.

وأضاف ملك الأردن، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، إننا بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

يجب زيادة حجم المساعدات الإنسانية واستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وأوضح أنه يجب زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” لإغاثة نحو مليوني فلسطيني بغزة.