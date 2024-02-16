الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هاريس: إذا لم نواجه بوتين فإن أوروبا كانت ستواجه تهديدات كبيرة

كاميلا هاريس
كاميلا هاريس

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كاميلا هاريس، أنه إذا لم نقف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن أوروبا كانت ستواجه تهديدات هائلة. 

وأضافت هاريس اليوم، خلال كلمة لها في مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أصبح أكثر قوة بفضل الدعم الأمريكي، وبات أهم حليف عسكري بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضحت أن القيادة الأمريكية تعمل على تأمين التجارة وفتح أسواق جديدة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من أجل تعزيز الديمقراطية، وملتزمة بالسعي نحو الانخراط في القضايا الدولية.

القاهرة الإخبارية بوتين كاميلا هاريس مؤتمر ميونخ للأمن الناتو

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