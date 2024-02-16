الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: أى هجوم على رفح سيدمر 1.5 مليون فلسطينى

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الوضع في قطاع غزة يمثل مأزقًا وصلت إليه العلاقات الدولية، مطالبًا بهدنة إنسانية وإطلاق سراح المحتجزين بغزة بشكل فوري.

وأضاف جوتيريش اليوم، خلال كلمة له في مؤتمر ميونخ للأمن، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن العاملين بالمجال الإنساني بغزة يتعرضون لإطلاق نار مباشر، مؤكدًا أن أي هجوم على رفح الفلسطينية سيكون مدمرًا لـ1.5 مليون فلسطيني.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أننا نعمل لخلق نظام عالمي أكثر شمولًا وفق القانون الدولي.

القاهرة الإخبارية مؤتمر ميونخ جوتيريش قطاع غزة هدنة انسانية رفح

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