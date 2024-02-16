نتنياهو: عملية "كريات ملاخى" تذكرنا بأن كل إسرائيل أصبحت خط مواجهة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن عملية "كريات ملاخي" في عسقلان، تذكرنا بأن كل إسرائيل أصبحت خط مواجهة؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل منفذ عملية إطلاق النار في محطة للحافلات في كريات ملاخي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

مقتل 3 إسرائيليين نتيجة إصابتهم بجروح خطيرة خلال العملية

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل 3 إسرائيليين نتيجة إصابتهم بجروح خطيرة عند محطة حافلات في كريات ملاخي شرق عسقلان.