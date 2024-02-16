فصائل فلسطينية: كبدنا الاحتلال خسائر فادحة ونوقع أفراده فى كمائن مُحكمة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن أنها تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة غير مسبوقة، إضافة إلى إيقاع أفراده في كمائن مُحكمة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكت فصائل المقاومة، أنها تخوض بمناطق التوغل في شمال ووسط وجنوب غزة معارك بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة.

وفي سياق آخر، استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أكد المرصد الأورومتوسطي، أن استهداف الجيش الإسرائيلي المنهجي وواسع النطاق للجامعات والأعيان الثقافية يقضي على آخر مظاهر الحياة ويشكل تكريسًا للإبادة الجماعية، بجانب أنها أدت إلى تعطيل كامل للعملية التعليمية في الجامعات والكليات الجامعية والمجتمعية.