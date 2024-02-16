نصرالله: إسرائيل تستهدف المدنيين للضغط على المقاومة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن هدف إسرائيل من قتل المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف، مشيرًا إلى أن العدوان على النبطية والصوانة تطور في المواجهة القائمة، لأنه استهدف المدنيين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الأمين العام لحزب الله، أن استهداف المدنيين كان متعمدًا ونحن في معركة حقيقية بجبهة تمتد لأكثر من 100 كيلو متر، مشيرًا إلى أن المقاومة تملك قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تجعلها تمد يدها من كريات شمونة إلى إيلات.

وأشار إلى أن هدف الضغوط الدولية خلال الفترة الماضية وقف الجبهة في الجنوب، مؤكدًا أن استهداف المدنيين سيزيد المقاومة إصرارًا على استمرار الجبهة في الجنوب.